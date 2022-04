Cyril GIORGINI

Je suis le co-fondateur d'Auditoire et manage la société avec mon associé, Cyril de Froissard, depuis 1989.

Nous avons rejoint le groupe TBWA mais restons autonomes dans notre développement et management.

Notre ambition initiale, qui est restée la même, est de développer et faire grandir la meilleure agence de communication événementielle au monde.

A Paris nous sommes entourés d'une équipe de managers et collaborateurs exceptionnelle tant par son professionnalisme que sa motivation.

Nous avons réussi depuis 2004 à transposer le modèle Auditoire en Chine, au Qatar et à Singapour.

Nous avons toujours plein de projet de développement en France et à l'international.

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux talents, partenaires et futurs associés dans cette aventure toujours aussi passionnante.



Mes compétences :

Brand Experience

Communication

International

Live