Cyril GLANGETAS

Entreprise BCM

Bois Charpente Menuiserie

PA Kernours

56700 Kervignac

Tel : 02 97 81 37 58

htt://bcm-menuiserie-lorient.fr



Pour la construction ou la rénovation de votre maison nous réalisons les travaux suivants :

- Charpente

- Menuiserie intérieure comme extérieure (bois, PVC et alu)

- Agencement

- Cloisons sèches

- Aménagement de combles

- Extension ossature bois.





L'agrandissement d'une maison est une vraie solution pour l'adapter aux besoins de votre famille. Nous vous accompagnons pour la création de votre nouvel espace de vie :

- Définition du besoin en volume supplémentaire.

- Intégration esthétique au bâti existant.

- Souhaits d'ameublement.

- Choix des matériaux.





Lauréat du Réseau Entreprendre.



Membre du CCRE56 Club des créateurs repreneurs d'entreprises du Morbihan

www.ccre56.com



Mes compétences :

Ossature bois

Bois

Menuiserie

Menuiserie aluminium

Charpente bois

Extension de maisons

Menuiserie PVC

Menuiserie BOIS

Bardage

Terrasse bois

Agencement et architecture d'intérieur

Menuiserie de bois et d'aluminium

Placo