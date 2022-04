Cyril GODFROY

Bonjour, à tous les employeurs



Je recherche un poste de technicien informatique ou de commercial (Informatique).

Ayant acquis au-cours de mes diverses expériences professionnelles des qualités et un savoir faire,

unique dans le milieu du monde de l' high-tech,je souhaite vous faire partager mon professionnalisme et ma rigueur dans ce domaine,je suis persévérant, autonome, et perfectionniste.

Si vous recherchez un profil adapté à vos critères de recherche dans ces milieux, merci de bien vouloir

me contacter par mail ou via mon profil viadeo.



Cordialement,



Mr Godfroy Cyril



Mes compétences :

Informatique

Commercial

Ressources humaines

Management

Chargé de recrutement

Chargé de clientèle

Persévérant

Nouvelles technologies

Rigueur