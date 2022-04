Cyril GOURDON

Fort d'une expérience de 20 ans dans le commerce et la logistique, sur un poste de chargé d'accueil bancaire puis chargé de mission pour promouvoir le temps partagé sur le montbrisonnais, j'ai développé mes compétences dans la relation clientèle aux particuliers et aux professionnels, l'organisation et la gestion des tâches administratives.

Conseil aux personnes, Responsabilité, autonomie,respect des règles et procédures,goût pour le travail bien fait,discrétion sont mes atouts.



Mes compétences :

Microsoft Word

Exel

Tutorat

Gestion des commandes

Pilotage d'activité

Relation fournisseurs

Management

Gestion de la relation client

Merchandising

Reporting

Gestion des déchets

Sécurité au travail

Gestion des stocks

Emailing

Inventaire

Logistique

Microsoft Excel

Informatique de gestion

Anticipation

Synthèse rédactionnelle

Gestion des conflits

Entretiens professionnels

Accueil physique et téléphonique