Bonjour,

Je me prénomme Cyril, j'ai 34 ans et j'ai travaillé pour la société SPHINX en tant que courtier en Prêts immobiliers et plus de 6 ans en tant que cadre pour la société carrefour qui m'a beaucoup apportée.

A ce jour je souhaite continuer à avancer dans un autre secteur d'activité afin de pouvoir partager mes connaissances et en acquerir de nouvelles.