Cyril GOUYETTE

PME : propulsez votre développement commercial



Aujourd’hui, les prospects ont déjà réalisé 60% à 80% de leur parcours d’achat avant le premier échange avec un commercial.

Comment cibler vos prospects à chaque étape du cycle d'achat ? Comment impliquer tous les acteurs du circuit de décision ? Comment engager efficacement vos prospects dès le premier contact ?



Leadforce propose depuis 2006 des solutions locales de prospection et relation clients. Vos bénéficesArray :

- alimenter votre force de vente en prospects qualifiés et les aider à développer leur portefeuille clients

- faire les bons choix tactiques pour votre développement



Principaux secteurs d'intervention : Services aux entreprises et Industrie.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Lead generation

Développement commercial