Didier LE CALLONEC

Je suis actuellement Directeur Financier des Fonderies Liberty Foundry Poitou et Liberty Aluminium Poitou.

600 personnes. 70 millions de chiffre d'affaires. Fabrication de carters cylindres et de culasses pour l'industrie automobile.

J'encadre une équipe de 13 personnes, composée de gestionnaires, comptables et informaticiens.

Je suis le garant du respect des normes comptables et fiscales.

Je suis l'interlocuteur privilégié des auditeurs et des organismes extérieurs en relation avec tous ces domaines (Finance, Fiscalité, Informatique).



Mes compétences :

Budgets - Liasse fiscale - Gestion de la Trésoreri

Consolidations

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Budgets & Budgeting

Forecasting

Cash Management

Treasury Operations > Treasury management

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Profit and Loss Accounts

Baan

Environnement Windows 2000, XP

Intranet