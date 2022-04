Cyril GUEDEZ

2014 : Electromécanicien , NTN Transmission à Crézancy

Mécanicien pour Cristanol à Bazancourt ( 2 mois)

Mécanicien pour Arti sur le site de Cristanol à Bazancourt (15 jours)

Electromécanicien, Manuloc à Reims (15 jours)

2013 : Electromécanicien, Seyfert à Reims (1 mois)

Mécanicien, Inter Industrie sur le site Résiniplast (1 mois)



2012/2013 : Electromécanicien, Sncf à Epernay (13 mois)

- révisions de transmetteur Hasler et Auxillec (capteur de vitesse pour boite noir train, chaîne tachymétrique) et essai



2011 : Mécanicien, Marceau sur le site Champagne Veuve Clicquot Ponsardin (1 mois)

Electromécanicien, Trelleborg à Reims (1 mois)



2010/2011 : Electromécanicien, Grandeco à Chalons sur Marne (10 mois)

- réalisation d'une machine à laver les cylindres d'impression et connexion de deux machines ensemble pour amélioration de la production



2010 : Electromécanicien, Transfos Service HTB HTA à Villers-Cotterêts ( 2 mois)



2007/2008 : Electromécanicien Automaticien pour Euromatic sur le site de l'entreprise Valéo Systèmes Thermiques à Reims ( 22mois )

- dépannages des machines du site, machine fabriquant des échangeurs à eau, des échangeurs à air et des échangeurs à gaz (machines à tubes, machines à intercalaires, machines à perturbateurs, marieuse, fours et finitions)



2005/2006 : Mécanicien pour l'entreprise CMY sur le site de l'entreprise PASTURAL à ( 5 semaines)



A l'I.U.T de Reims :

2004 : Licence Professionnelle en Gestion de la Production Industrielle,

spécialité: Ingénierie de la Production et de la Maintenance



Au lycée Jules Verne de Château Thierry :



2003 : BTS électrotechnique

2001 : Baccalauréat technologique STI-ET électrotechnique (F3), mention assez bien



Mes compétences :

ABB

ALLEN BRADLEY

Electricité

Électromécanique

Électrotechnique

Maintenance

Mécanique

Robot

Robot ABB

Rslogix

RSLogix 5000