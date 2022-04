Cyril GUERRAZZI

Général :

- Aisance relationnelle

- Autonome

- Capacité d'analyse et esprit critique

- Force de proposition

- Réactivité.



Achat :

Maîtrise des techniques de négociation et la force d’une stratégie achat !



- définissions des stratégies d'achat, en relation étroite avec les prescripteurs internes,

- sélection des fournisseurs,

- négociation, garantir le pilotage du contrat (retour d'expérience, consommations, litiges, ....),

- mettre en œuvre le processus achat et les outils d'optimisation nécessaires (sourcing, pricing, partenariat-productivité...).



Plus :

* Maîtrise Word - Excel

* Maîtrise de l’ERP SAP LOGON 640

* Maîtrise de la GPAO Produflex

* Connaissance des Règles françaises de Conception et de Construction des matériels Mécaniques des îlots nucléaires (RCC-M)



