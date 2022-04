Gilles MATRULLO

COMPETENCES GENERALES :



• Industrie Mécanique – Nucléaire, Assistance à Maîtrise d’Œuvre

• Gestion de projets - Suivi financier et délais - Relation Clients - Fournisseurs

• Etudes / Conception – Phase : Etat des lieux, Faisabilité, APS, APD, DCE

• Etude d’ensembles et sous ensembles complexes

• Participation aux réunions d’enclenchements et suivis de chantiers

• Méthodes :

Modifications d’installations existantes - Recherche de solutions pérennes

Optimisation de process industriels liés au chauffage, climatisation, traitement d’air ou ventilation nucléaire

• Autres domaines industriels : Piping, HVAC, hydraulique, aéraulique, revamping, démantèlement, Installation nouvelles, génie civil, travaux de téléalarme dans bâtiment nucléaire, sûreté, peinture, pollution

• Rédaction de procédures d’essais ; de notes de calculs, de cahier de charges ; de modes opératoires et d’autres documents techniques

• Pilotage de sous-traitant sur les lots confiés

• Gestion d’équipe pluridisciplinaire (encadrement du personnel d’exécution, des équipes opérationnelles)

• Etudes techniques, Organisation, Planning et Plans d’actions

• Connaissance des outils de production utilisés dans les secteurs de la sidérurgie, métallurgie et pétrochimie

• Accès sur les sites nucléaires de Cadarache, Marcoule et Pierrelatte

Formation : H0B0; PR1 CC; PR1 CU; PR1 CR; PR1 RNE; GIES1; ATEX 0; SCN1; SCN; M2

Catégorie : DATR Cat B

Accès sites nucléaires : Cadarache, Marcoule, Roman sur Isère, Pierrelatte et CNPE EDF



Logiciel : Office, MS PROJECT, AUTOCAD, Fluent, Thermoptim, Perrenoud, Access

Programmation : Visual Basic, Matlab, Mathematica





Mes responsabilités chez EFINOR :



- Apporteur d'affaires auprès de grands comptes industriels (AREVA NC; ARKEMA; ARCELOR MITTAL,FIVES....) ou autres PME/PMI;

- Pilotage de projets industriels secteur du nucléaire (mécanique, chaudronnerie, ...) partie technique et financière;

- Préparation puis participation aux soutenances techniques liées aux marchés du nucléaire (démantèlement);

- Suivi opérationnel des sociétés prestataires et organismes de contrôle lors des phases chantier







Mes responsabilités chez FOSELEV INDUSTRIES:



- Encadrement d'équipes opérationnelles (5 nettoyeurs industriels et le conducteur de travaux)

- Supervision d'équipes (AGENTIS, TIME, PROTUBE),

- Assistance aux équipes terrains,

- Préparation et Suivi de chantier





Mes responsabilités chez AXIMA SEITHA GDF SUEZ :



Ingénieur gestionnaire de projets , en charge de :



- Gestion financière de mes affaires (nucléaire, agro alimentaire,

pharmaceutique),

- Respect du planning et des approvisionnements,

- Pilotage des sous-traitants,

- Etudes de conception (APS/APD/DCE) et solutions de systèmes(HVAC, filtration),

- Rédaction de procédeures d'essais, de matériel d'équipements

- Analyse dossiers d'appels d'offres (plan technique et administratif),

- Etudes techniques de chiffrages et consolidation avec le client (CEA, AREVA,

EDF),

- Participations aux réunions d'enclenchements et suivis de chantiers,

- Préparations de commandes.



Mes compétences :

Combustion

Déchets

Energie

Gaz

Incineration

Métallurgie

Sûreté nucléaire

Mécanique des fluides

Ingénierie

Radioprotection

Nucléaire

Gaz naturel

Mécanique

Gestion de projet

Thermique