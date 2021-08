Jean-Louis BONNET.

Je suis natif de Moissac, Tarn et Garonne, berceau d’une partie de ma famille paternelle.

C’est ainsi presque logiquement, que j’ai fait mes études à Toulouse. j’ai donc embrassé des études techniques à Déodat de Séverac, un bac E, suivit par un Dut en électricité.

Cette période estudiantine a été l’une des plus belles de ma vie, pour ceux qui connaissent Toulouse, le contexte s’y prête au niveau culturel, sorties, évènementiel et... la pratique du rugby (TUC et Ramonville).

Mon premier emploi a été dans le travail temporaire en novembre 1985 en tant que commercial au sein de la société ECCO TT sur Montpellier. Je dois beaucoup à cette société, la référence française de l’intérim à l’époque, qui a su me former avec rigueur et me faire évoluer assez rapidement vers un poste de chef d’agence au vu de mes résultats et investissement.

Je suis resté dans ce métier de ressources humaines extraordinairement ouvert, polyvalent en suivant son l’évolution. Il a su gagner ses lettres de noblesse depuis cette date et devenir un mode de gestion et recours courant d’un grand nombre d’entreprises.

Ma carrière a été partagée ensuite auprès des groupes Synergie et

l’Agence du travail temporaire sur Montpellier, dont j’étais l’un des principaux actionnaires avant de revendre mes parts à mes associés de AXE TT Toulouse et dans laquelle j’assurais jusqu’ en 2006 les responsabilités de chef d’agence.

J’ai toujours exercé ce métier avec conviction, valeurs et humanisme.

Après avoir été dirigeant de la société CHRYSALIDE Recrutement qui opérais aussi dans la chasse de tête dans des domaines techniques pour des groupes tels que SFR, VINCI, j’ai été à mon compte dans le recrutement de cadres.

Aujourd’hui je suis salarié cadre de Get Carrières depuis 3 ans, société dans laquelle je suis voué à gérer la région Occitanie en tant que futur associé pour les agences de Montpellier et Toulouse.





Je vous remercie de m accueillir sur Viadeo et désire amener si vous le souhaitez certains conseils, tisser des liens par affinités et pourquoi pas vous offrir le job de votre vie.

Bonjour à certains de mes amis que j ai déjà reconnu sur le site.

jeanlouis.bonnet@netcourrier.com

06 02 41 67 63



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Chargé d'affaires

Chef des ventes

Commercial

Conducteur Des Travaux

DRH

Ingénieur

Ingénieur Commercial

intérim

Projeteur

Ressources humaines

Rugby

Travail temporaire

Travail temporaire ressources humaines

ventes