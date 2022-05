Pierre-François LOGEREAU

Top Level Manager avec plus de 25 ans d’expérience dans la direction de sociétés et le développement des opérations de groupes immobiliers, de services et de restauration, j’ai contribué au positionnement sur le marché d’entreprises dont PIZZA HUT, ROC ECLERC, G. HOQUET Immobilier via des stratégies de prise de marché ou de retournement.





Actuellement Président de MON AGENT PRIVE.com, j’anime un réseau de nouvelle génération dans l’immobilier dans une perspective gagnant-gagnant, après avoir consolidé le marché du funéraire de ROC ECLERC sur les régions IDF et Nord.





Auparavant, j’ai géré des sociétés de services dont un commerce en franchise et une société de vente on line et directe (CHEVALLIA DIFFUSION), après avoir développé pendant 12 ans le réseau de points de livraison de SPIZZA 30’, puis PIZZA HUT France.





Qualités : leader, développeur, opérationnel, proactif, pragmatique, négociateur, sens relationnel, mobilisateur, passionné



stratégie de développement, business plan, développement ventes/CA, animation de réseau franchisés/succursales, ouverture d’agences/de commerces, merchandising/PLV, gestion de compte d’exploitation, management de la force de vente, supervision des fonctions support



Mes compétences :

Management

Commercial

Restauration

Franchise

Animation de réseaux franchise

Direction générale

Immobilier

Création d'entreprise

Chef d'entreprise

ecoute

consultant

responsable

création

manager

entrepreneur

rigueur

leadership

recrutement

Gestion