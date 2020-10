Elodie BOBARD

RED International est une société de conseil et d’accompagnement d’entreprises à l’international. Située aux portes de la Bretagne et à seulement 2 heures de Paris en train, nous offrons une variété de services adaptés afin d'aider les PME à commercialiser leurs produits et services sur les marchés internationaux.



Pour mener à bien vos projets d’internationalisation, nous proposons des services sur mesure (voir détail dans mon profil ci-dessous).



TRILINGUE: FRANÇAIS - ESPAGNOL - ANGLAIS



Mes compétences :

Commerce International

Achat

Ventes

Commercial