Jeune cadre dynamique ayant une double compétence : technique et commercial.



Dans une première partie de cursus, j'ai acquis certaines compétences techniques me permettant d'évoluer aujourd'hui dans un environnement industriel.

En seconde partie, j'ai suivi une formation en ingénierie commerciale à Euromed Management en alternance dans trois entreprises différentes.



Lors d'un séjour d’un an à Vancouver au Canada, j'ai pu pratiquer et améliorer mon anglais et m'ouvrir à d'autres cultures.

Depuis mon retour en France, j'occupe des postes d'ingénieur commercial chez des acteurs du monde industriel dans des domaines technologique variés et enrichissants.



Au plaisir de se rencontrer.



Cyril GUILLÉE



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Mécanique générale

Négociation commerciale

Export

Droit des contrats

Automobile