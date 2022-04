Cyril GUIRAUD

Après près de 15 ans dans le domaine de l’événementiel, en tant que chargé de production en indépendant pour le compte d’agences d’événements ou des sociétés de production, j’ai ainsi travaillé en organisation de séminaires professionnels, de tournées promotionnelles ou de tournages publicitaires.



L’arbre aux étoiles répond à une volonté de donner du sens à des compétences professionnelles en les mettant au service d’un projet destiné à générer une activité économique en milieu rural, dans le respect de l’environnement, et en promouvant les valeurs de partage et de transmission de savoir-faire.



L’arbre aux étoiles accueille vos événements d’entreprise dans un cadre intimiste et original, et met à votre disposition toute la logistique nécessaire, pour un événement sur la journée ou un séminaire résidentiel, jusqu’à 38 personnes :



Salles de réunion (70 m2) équipée (vidéo-projecteur, écran, paperboard…)

Accès internet

Déjeuner et diner sur place (traiteur, chef ou cuisine familiale sur réservation) ou à Honfleur

Animations team building sur demande (ballades en 2 CV, navigation sur la Seine en goelette, tree climbing...)



www.larbreauxetoiles.fr



Mes compétences :

Médecine

Musique

Production

Publicité

RAID

Réceptif

Tourisme

Tourisme d'affaires

Tourisme solidaire

Voyage