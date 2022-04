Cyril GUIRAUD

Après avoir travaillé pour l'industrie du tourisme pendant plus de 15 ans dans diverses fonctions, j'ai décidé en 2013 de rejoindre l'industrie de la distribution automobile chez l'un des 5 plus grands mandataires Français.



J'ai accepté la responsabilité du développement de tous nouveaux businesses (Web, International, Professionnels, partenariats...) ainsi que l'optimisation des processus internes.



Intéressant challenge...



Bilan après un an : Marge améliorée, nouvelles niches, nouvelles marques distribuées, nouveaux produits complémentaires, un nouveau site de distribution à Pessac,des partenariats en Outre Mer et un positionnement en hausse, partenariats avec des fournisseurs d'activité complémentaires afin de compléter notre offre et maximiser les marges, nouveau site web (www.autojm.fr) mieux référencé,...



Bien des réalisations qui maintiennent Automobiles JM dans le top 5 avec une rentabilité toujours meilleure.



Vient le temps de comprendre l'écosystème automobile dit "classique", en contradiction avec le côté franc-tireur du mandataire. J'accepte en octobre 2015 de rejoindre le Groupe NEDEY Automobiles, composé de 7 concessions dans la région Franche-Comté. M'est offerte la gestion du site de Belfort, concession Peugeot qui doit renouer avec le succès qu'elle a pu connaître dans le passé, en pleine "zone Peugeot" (très proche de Sochaux). L'attente des clients est énorme, l'équipe est de nouveau motivée et prête à relever les défis de la qualité et du volume que nous demande la marque au Lion.



Mes compétences :

Gestion de projet

Business development

Management d'équipe

SBT

Distribution spécialisée

Automobile