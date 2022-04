Ancien directeur technique de l'Espace Lino Ventura de Garges-lès-Gonesse (95), espace culturel de 614 places assises et 1000 debout, je me suis spécialisé dans les système audio numérique (DANTE, Ethersound, AES50, etc; ), et la création de plan de feu en lumière traditionnel et automatisé.

J'ai soif de connaissance et suis toujours à la recherche de la moindre nouveauté ou technologie.