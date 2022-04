Cyril GUITTARD

Chargé de casting, enquêteur pour diverses émissions de reportage notamment "C'est ma vie" pour M6 chez Maria Roche et Tellement Vrai pour Nrj 12 chez 909 productions ; j'ai également participé à des programmes tels que "Incroyable Talent" (Fremantle), Un dîner presque parfait pour studio 89 M6 et 12 Bagages pour NRJ 12 (JesProd) . Social, dynamique et motivé, j'aime les challenges, le contact et la découverte. J'aime l'enquête et le casting .



Également Interprète et auteur, j'ai eu l'occasion d'être devant et derrière la caméra. Nombreuses scènes dont le Zénith de Paris et l'Olympia ainsi que le Zèbre de Belleville et la Maroquinerie J'ai donc des affinités avec le milieu artistique , et contacts pour les castings



Mes compétences :

Casting

Enquêtes

Assistant de production

Auteur compositeur

Chanteur