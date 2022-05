Titulaire d’un master de journalisme, et forte de différentes expériences dans le monde de l’audiovisuel.

Mes expériences au sein des émissions "C'est ma vie " , "Bienvenue Chez nous" et "100% Mag" ont renforcé et amélioré mes qualités d’enquêtrice, rédactionnelle, mais aussi de JRI .

Dynamique, rigoureuse, motivée, curieuse , mon goût pour le défi est un de mes atouts majeurs.