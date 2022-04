Cyril HALGAND

Square Habitat est le réseau d'agences immobilières du groupe Crédit Agricole.

Cette appartenance est un atout de poids dans notre métier. Nous diffusons une image de marque dans un marché en manque de repères.

Nous sommes un réseau d'agences avec des professionnels de l'immobilier à votre service.

Nous proposons des services uniques dédiés à nos vendeurs et acquéreurs afin de les accompagner de A à Z dans leurs démarches et les satisfaire à tous les niveaux ( acquisition, financement, assurances, démarches de déménagement...) et nos conseillers sont formés pour représenter cet esprit avec une recherche perpétuelle de la satisfaction client.



3 ème réseau immobilier Français, 1 er réseau d'agences Loire Atlantique - Vendée.



Square Habitat Crédit Agricole, " Vous imaginez, nous orchestrons"















Mes compétences :

Conseil

Management

Négociation

Vente

Foncier/aménagements/constructeurs/développem

Responsable

Professionnalisme

Immobilier