Cyril HARMANT

Bonjour,



Je suis Harmant Cyril, je travaille chez Souriau en tant que Responsable Qualité du service R&D. Je m'investi énormément chaque jour pour faire progresser Souriau.



D'un point de vue un peu plus personnel, je suis quelqu'un de très motivé, qui s'investit énormément dans les choses qu'il réalise. Les gens me voient surtout comme un battant; quelqu'un de très généreux dans son travail et ses passions.



Je suis aussi très organisé et rigoureux, je m'applique toujours à faire les choses correctement. Enfin, j'adore communiquer et je possède une bonne aisance relationnelle.



Je pense qu'au vue des traits de ma personnalité, le domaine de la Qualité me correspond parfaitement : rigueur, communication, réactivité.



Enfin, pour revenir sur mes passions, je suis avant tout mélomane; la musique donne un réel sens à ma vie et ce serait un rêve de pouvoir travailler en tant qu'ingénieur Qualité dans le domaine acoustique.

Dans un deuxième temps, j'aime aussi énormément le sport : badminton, course à pied, VTT...

Enfin la littérature est aussi très importante : la philosophie nous permet de voir la vie différemment.



Tout à vous



Harmant Cyril



Mes compétences :

Méthode SMED

AMDEC/FMECA

Concurrent Engineering

Audit interne

QRQC