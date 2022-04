Cyril HAUCH

Actuellement au sein du groupe Macopharma activité Transfusion, je suis intégré au service méthodes en temps que chef de Projet méthodes et Industrialisation.



Durant 11 ans, mes projets ont été diverses, les challenges de plus en plus importants.

Une vraie montre suisse qui connait tout les rouages de l'entreprise, et remonte le mécanisme pour que celle ci ne s'arrête jamais!!



Mes compétences :

SolidWorks

Amélioration continue

Maintenance

Dispositifs médicaux

Industrialisation

Gestion de projet

Management