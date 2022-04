Ingénieur en Contrôle Commande, Informatique Industrielle et Electronique.

Recherche emploi, disponibilité : septembre 2013.



Mes compétences :

Automatismes industriels

Codesys

C

Controle Commande

Informatique industrielle

C++

Microsoft office

Informatique

JAVA

Intouch

PC VUE

Supervision industrielle

Solidworks

Autodesk inventor

Grafcet

Labview

PL7 pro