Cyril HENRIOT

Bienvenue sur mon profil Viadéo et merci de votre visite !



***A noter que mon profil LINKED IN est plus complet sur mes compétences et recommandations.***



Après presque 20 années d'expérience Commerciale (ventes véhicules neufs, VN et d'occasion, VO) / Après-Vente (gestion atelier / ventes Pièces de rechanges et accessoires) / développement réseau, dans la distribution principalement automobile (Sodicam filiale Après-Vente de Renault, et Nissan) et dernièrement la distribution de matériels de TP (Groupe JCB) sur le territoire France, je travaille sur de nouveaux projets.



Mon parcours :

J'ai développé une expertise opérationnelle solide dans le monde de l'Après-Vente, de la Vente VN/VO chez Renault puis chez Nissan tout en complétant ma formation initiale par un Master 2 en Marketing et Pratiques Commerciales obtenu en 2007 à l'IAE Université Panthéon Sorbonne Paris.

Après mon BTS Action Commerciale, obtenu au Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, j'ai intégré en 1996 l'Ecole de Vente Sodicam-Renault (BTS Force de Vente), la référence des Ecoles de Vente pour la vente et en particulier la vente B to B de pièces de rechange (pièces d'origines, produits professionnels, produits d'ateliers), d'accessoires et de la peinture Ixell.



Mes atouts :

Grande force de travail, proactif et organisé, capacité d’analyse et force de propositions.

Conduite du changement.

Recrutement, Intégration, Formation, Animation et Management des équipes.

Pilotage d’équipes commerciales terrain comme siège.

Culture du résultat et de la satisfaction client : la qualité délivrée génère du résultat.

Expertise commerciale B2B comme B2C et marketing de distribution finale.

Maitrise de la gestion de la distribution automobile



Mes objectifs :

= > J'aspire à vivre de nouveaux challenges au service d'un Constructeur, d'un Groupe de distribution ou d'une Collectivité Départementale ou Régionale : poste de direction à dominante commerciale, marketing/communication et RH.

= > Disponible pour intervenir en free lance pour des formations et/ou du coaching d'équipes.



Mes compétences :

Automobile

Communication

Rugby

Rigueur

Management

Vente

Gestion de projet

Organisation

Immobilier

Conseil

Développement commercial

Marketing

Sport

Gestion des compétences