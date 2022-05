Sébastien LAGARRIGUE

Ma stratégie sur le long terme vise à pérenniser les moyens de production en evoluant d'une maintenance subie ou systematique vers une maintenance predictive et conditionnelle



ma philosophie s’appui sur triptyque « Méthodes, maintenance, production ». Depuis prêt de 10 ans, je défini, planifie, organise et anime au quotidien équipes internes et des prestataires, dans le respect des règles et processus (aéronautique, spacial et militaire).

Passionné de nouvelles technologies, réactif et motivé je propose des axes de progrès et de nouvelles approches s'appuyant sur l'esprit LEAN.



Homme de terrain et de réflexion, je mène à bien mes missions en intégrant ; empathie, management participatif et conduite du changement.



Mes compétences :

Aéronautique

Armement

Automobile

Electronique

Électrotechnique

High-tech

Maintenance

Mécanique

Médical

Production

Turbomachine