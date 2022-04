Cyril HENRY

Actif dans le domaine de l'intensification des procédés. Honnêtes; rigoureux, organisé et autonome, je possède une expérience de 6 ans dans la chimie en continue. J'ai pu y développer des méthodologies, transférer et optimiser des synthèses en procédé continu à l'échelle laboratoire et pilote.

J’ai développé une grande polyvalence, ayant également acquis des compétences en techniques analytiques (HPLC, UPLC, RMN, Mass), purificatrices (chrommatographie préparative, cristallisation), spectrométriques (GC, IR, UV) et de suivit réactionnel en ligne.

L’ensemble de ma formation professionnel m’a permis de développer les aptitudes nécessaires au travail en équipe, à l'encadrement et une importante transversalité dans l'entreprise.



Mes compétences :

Réaction en réacteur continu

Chimie analytique

Outil informatique pour le chimiste

Résonance magnétique nucléaire

Diffractométrie de rayons X

Cristallisation

Caractérisation chimique

Chromatographie préparative

Analyse en ligne

HPLC/UPLC/GC/HPLC-MS/GC-MS

Transposition de procédé continu

Spectrométrie (UV/IR/Raman)