Cyril HERVIER

D'une nature simple, curieux et sensible je suis attaché à la sincérité et au respect. je base mes relations sur une confiance relative. Mon écoute est pour moi ma meilleure corde à mon arc.

Mon parcours professionnel riche en rencontres et expériences m'apporte une réelle expertise dans l'organisation des petites et moyennes entreprises, dans les secteur de l'artisanat, l'industrie ou encore la fabrication spécifique.





Mes compétences :

Réalisation de devis

Audit qualité

Médiation

Audit externe

Informatique

Contrôle qualité

Gestion de projet

Management opérationnel

Lecture de plan

Gestion de la production

Design sonore

Eclairage