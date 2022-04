Cyril HERVOIS

Votre Notaire intervient à chaque étape de votre vie (acquisition, vente de votre logement, location, donation, testament, contrat de mariage, convention de pacs, succession, gestion de patrimoine, expertise immobilière & foncière, gestion de patrimoine, conseils juridiques et fiscaux aux entreprises, particuliers, et collectivités locales, droit de l'entreprise agricole, baux à long terme, baux commerciaux, acquisition, cession de fonds de commerce, fonds artisanal, fonds libéral, fonds agricole, ... etc.).

Avant de prendre votre décision, prenez contact avec votre Notaire... pour que votre projet soit plus sûr.