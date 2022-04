Cyril HOLWECK

Suite à une formation d'ingénieur généraliste couvrant les domaines de la mécanique, l'électricité et l'automatique, je me suis spécialisé dans les systèmes embarqués et les systèmes de transports intelligents. J'ai commencé en tant que développeur, je suis parti à l'étranger, j'ai pris la tête d'une équipe en tant que chef de projet développent. Je me suis rapproché de l'équipe de vente et des clients et ouvert plus encore à l'international en tant qu'ingénieur d'application.



Enfin je suis rentré en France où j'ai créé Jada Technologies, société de conseil en nouvelles technologies ouverte sur l'international.



Spécialités:

- Communication technique internationale (formations, documentation, projets)

- Systèmes de télépéage et contrôle d'accès

- Conception de Produits/Systèmes embarqués à faible consommation électrique

- Interfaces électroniques (radio, liaisons filaires, cartes à puce ou sans contact, ...)

- Transport de données et conversions entre protocoles et systèmes



Mes compétences :

Logiciel embarqué

Objets communicants

Systèmes de transport intelligents

Electronique embarquée

Développement produit