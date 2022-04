Carlos COUTINHO

Environ 20 ans d'expérience dans les domaines de l'Electricité et des Télécommunications, dont 12 en tant que Chef de Projet. Au cours des 3 dernières années en tant que Gestionnaire de la Maintenance.



Expérience fonctionnelle: Gestion des projets de la construction d'infrastructures; Gestion des équipes et des sous-traitants, le contrôle financier des projets, la Gestion commerciale des clients; Prospection et attirer de nouveaux clients et projets; mise en œuvre des budgets, des propositions d'affaires, des réunions et des rapports; Gestion de la maintenance, l'efficacité énergétique, de Vérification et de la Formation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion de la production