Cyril HOULLEMARE

Baigné depuis 15 ans dans les achats et la logistique, j'ai eu la double chance d'avoir travaillé dans deux secteurs passionnants et formateurs : l'automobile et la distribution.



Après deux ans chez Renault à Zürich, j'ai poursuivi dans un environnement automotive international, puis dans le monde de la distribution spécialisée et du Luxe chez PPR pendant 6 ans, à la Direction des Achats Indirects Groupe (BUYCO), en tant que Directeur Sourcing.



J'ai rejoint en septembre 2009 Redcats Group, enseigne VAD du Groupe PPR, en tant que Directeur des achats indirects.



Mes compétences :

théâtre

SUPPLY CHAIN

INSEAD Management Leadership

Achats indirects et Procurement

Audits internes