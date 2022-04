Cyril HOURTANÉ

Objectif 2017 : obtenir la certification MCSA Windows server 2012 R2 (démarrage formation le 13 mars 2017)



Avril 2015 : Mise en place de GLPI : Solution open-­source de gestion de parc informatique et de service desk (inventaire, gestion des licences, tickets d'incident, base de connaissance..) afin de mesurer les performances du processus de maintenance et d'alimenter une base de connaissance pour aider les utilisateurs.



Depuis Octobre 2003 :

Responsable Informatique & Gestionnaire des équipements à TECHNOPROBE France SAS (Rousset)

Activités liées à l’informatique : Administration systèmes Windows. Maintenance, déploiement, paramétrage et support du parc informatique (4 serveurs, 40 postes clients, 1 imprimantes réseau, 1 scan réseau. Soutien et formation des utilisateurs, Refonte du plan de sauvegarde, Administration de domaine AD, veille technologique, création de supports de communication (plaquette, cartes de visites, refonte du site internet)

Activités liées à la gestion des équipements : Vérification périodique des équipements de production, création et mise à jour du planning des étalonnages et de la maintenance des équipements (exemples d’équipements : comparateurs, pieds à coulisse, balances de précision, microscope de mesure,…), création de procédures, analyse et optimisation des coûts (contrats maintenances & services)



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projets

Photographie

Photoshop

Matériel informatique

Cablage Fibre et CAT 5

Graphisme PAO