Cyril HOUSSEN

Mon expérience professionnelle a beaucoup évoluée avec le temps : De mes débuts en tant que gendarme auxiliaire, pour ensuite évoluer en production dans les laboratoires pharmaceutiques, et enfin poursuivre ma carrière en tant que technicien dans le milieu aéronautique.

Je pense avoir mis à profit chacune de ces situations pour forger mon professionnalisme et ma personnalité.

Rigueur, integrité, camaraderie, sont les valeurs vers lesquelles je me tourne pour avancer dans mon cursus professionnel.



Mes compétences :

Management opérationnel

Electricité

Chiffrage

Cariste