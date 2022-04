Cyril INSERGUEIX

Autodidacte du spectacle , j'ai appris mon métier de régisseur général tout au Long de ces 19 années d'expériences .

Je suis un grand perfectionniste qui aime le travail bien fait , rapide et organisé. toujours à jour des dernières nouveautés en matière de nouvelles technologies , mon travail me permet de m'exprimer au quotidien . Régisseur Lumiere pendant 15 ans au sein du crazy horse paris. J'ai toujours eu un œil très avisé en matière d'esthétique des corps et sur la manière de les mettre en valeur. Artiste dans l'âme le spectacle est vraiment une vocation pour moi. Encadrer une équipe c'est avant tout le fait de savoir comprendre et entendre le personnel, pour leur permettre d'évoluer au sein de ce métier avec le meilleur état d'esprit possible . Ce qui fait une équipe c'est les maillons qui les unissent. Et ces maillons , c'est les difficultés et les murs

qu'une équipe abat ensemble dans l'adversité qui les créés . Le but étant que chacun sache trouver sa place au sein du groupe et se sente exister.



Mes compétences :

Électricien Brh1v

SSIAP1

Pupitreur lumière sur Hog 4, avolit pearl expert,

Opérateur show control watchout

Opérateur medialon

Compétence sur Photoshop , after effects

Excel( tableaux croisés) , word , PowerPoint

Opérateur vidéo , utilisation et calibrage de Chri

Sst

Pupitreur strand 520i

Régie générale : élaboration et suivi des budgets

Établissement des payes du personnel technique

Montage son sur audacity

Mise en réseau du matériel informatique