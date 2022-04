Les entreprises ont besoin et envie de communiquer.

Mon travail est d'écouter mes clients, les comprendre et travailler avec eux.

Je leur propose des solutions personnalisées, créatives et rentables, que je réalise.



Mes compétences :

Communication

Rédaction de contenus

Formation professionnelle

Stratégie digitale

Relations Presse

Édition

Communication événementielle

Relations Publiques