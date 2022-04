Claire DURIEZ

Je suis une étudiante motivée et intéressée par ce que je fais, le défi ne me fais absolument pas peur, celui-ci me motive dans mon travail. Je suis également une professionnelle dynamique qui ne baisse pas les bras, au contraire je suis toujours à la recherche de nouvelles solutions.

Ayant une école pour m'accueillir, afin de commencer ma vie professionnelle de communicante j'ai besoin de vous. Vous pouvez devenir acteurs de mon histoire.



Mes compétences :

Remise en question

Apprentissage rapide

Intégration rapide

Gérer une équipe

Autonomie

Travail en équipe

Actualiser une base d'informations

Assurer le suivi de production

Elaborer les documents porteur du message

Assurez la coordination des actions

Prendre la demande de l'annonceur

Identifier des solutions