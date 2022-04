Cyril JACQUOT

Titulaire d'une licence professionnelle mécanique et développement véhicule de compétition, j'ai acquis une bonne expérience en sports mécanique en participant régulièrement à de nombreuse course automobile et moto a titre professionnel (stage) et personnel.

A la suite de ça, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Mécanique automobile

Mécanique moto

CAO

Carrosserie automobile

Mécanique compétition

usinage

soudage