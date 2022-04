Cyril JARNY

> Expert et manager, au nord comme au sud !

Après 10 ans d’expérience énergie-climat en ONG dans la coopération internationale, je suis à la recherche de nouvelles opportunités pour poursuivre mon engagement pour un développement plus soutenable.



> Le soir et le week-end, je suis aussi Président d'Enercoop PACA, fournisseur d'énergie 100% renouvelable !



Mes compétences :

Changement climatique

Management

Stratégie

Transition énergétique

Coopération internationale

Energies renouvelables

Efficacité énergétique

Politiques publiques

Gestion de partenariats

Formation

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet

Recherche de financement