Caroline SCHYRR

Mes points forts issus de mon expérience sont les suivants :



- expérience dans la qualité de service auprès de différentes structures,

- bonne connaissance du milieu des transports de voyageurs et interactions avec les acteurs privés et publics,

- management administratif et humain,

- polyvalence et adaptabilité.



La qualité est au coeur de chacune de mes expériences.



Rompue aux exigences des clients, j’ai développé mes compétences dans la gestion de la qualité pour plusieurs entreprises. Au sein de KS SERVICES, j'étais chargée du contrôle qualité des pièces BFUHP (Béton Fibré Ultra Hautes-Performances) pour le compte de Vinci Construction.



Chez Effia Synergies, j’avais pour mission la rédaction de rapports qualité pour les transporteurs et la préparation de l’audit en interne dans le cadre de la certification ISO 9001.

Au sein de la communauté d’agglomération Seine-Eure, je réalisais moi-même les contrôles de chacun des items « qualité et sécurité » du réseau de transport avec l’identification de plans d’actions correctifs. Enfin chez Transdev, j’avais en charge le pilotage de la qualité et la sensibilisation du personnel avec une démarche de certification interne de management de la qualité « Fondamentaux Amélioration Continue et Excellence ».



Mes compétences :

Rigoureuse

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Esprit d'équipe

Respect Qualité

Développement solutions usagers

Enjeux mobilité

Développement durable

Stratégie commerciale