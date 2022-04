Cyril JAUBERT

J'effectue une formation de Technicien Intégrateur Web au centre Buroscope à Cesson-Sévigné.

Cette reconversion professionnelle de niveau III (bac +2) est une véritable opportunité.

Je déborde de curiosité pour le numérique, et je m'investis pleinement dans cette formation pour être le plus performant possible dans la maîtrise des différents langages et outils informatiques pour la création de sites.

De plus, cette profession donne la possibilité d'exprimer mon sens artistique et de développer mon esprit créatif.



Mes compétences :

Intégration web

Développement web

Graphisme web

Dessin

Photographie

Réseaux sociaux

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

PHP

HTML 5

CSS 3

Drupal

Prestashop

Wordpress

SEO

JavaScript