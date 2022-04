J'ai travaillé au sein de diverses structures allant de la PME aux grands groupes internationaux.



Au cours de ces années, j'ai eu l'opportunité d'acquérir et développer des compétences dans les domaines administratif et commercial.



J'ai évolué principalement dans le milieu de l'Administration des Ventes. Je mets tout en oeuvre pour satisfaire le client, ma priorité au quotidien.



Mon caractère dynamique et mon sens du relationnel m'ont permis de réussir dans mes différentes activités professionnelles. Grâce à mes qualités d'organisation et de réactivité, je m'adapte rapidement à un nouvel environnement de travail.



Mes compétences :

Peoplesoft

Office

SAP

Export

Assistant

Incoterms

Transport

Secrétaire

Polyvalent

Import

Suivi De Commandes

Réactivité

Analyse des commandes