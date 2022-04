Cyril JEDRZEJCZAK

Titulaire d’un Bachelor en commerce et management international et d’un master en finance de marché, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine du key account management ou dans le domaine marketing

Langues parlées:

Polonais: langue maternelle.

Français: langue maternelle.

Anglais: niveau bilingue: 925/990 toeic.

Espagnol: niveau bilingue: 94/100 Bulats.

Portugais: niveau intermédiaire: Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira.



Mes compétences :

Microsoft office

SAP

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Benchmarking