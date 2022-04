Cyril JESSON

Spécialiste des Ressources Humaines, plus spécifiquement dans le domaine du recrutement et de la valorisation des compétences.

Si comme moi, vous croyez que la performance de votre entreprise est étroitement liée aux talents et aux compétences des hommes qui la compose, rencontrons-nous !



Compétences clés :



Recrutement

Analyse de poste

Définition de projet professionnel

Certification MBTI

Accompagnement VAE

Conduite de Bilan de Compétences





Mon leit motiv :

"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles" Oscar Wilde



Mes compétences :

Formation

Management d'équipe

Bilan de compétences et VAE

Definition projet professionnel

Création de Support de Vente et de Communicat

RH

Gestion de carrière

GPEC

Accompagner