Cyril JONARD

Ingénieur en informatique ayant de l’expérience dans le développement et la mise en place d’applications, la gestion de personnel et la gestion d’infrastructures informatiques notamment par des fournisseurs externalisés.

Certifié PMP et ayant livré de multiples projets incluant l’implémentation d’un ERP sur l’ensemble d’un groupe européen.

Ayant de l’expérience dans de nombreux domaines IT: Développement, adaptations et implémentations d’applications informatiques, gestion de l’infrastructure IT.

Expertise dans la conception et la réalisation de solutions Business Intelligence.

Capable de mettre en place une stratégie IT adaptée contribuant à la stratégie globale de l’entreprise ou couvrant un besoin identifié.

Autonome et dynamique avec une envie constante de trouver des solutions IT aux problématiques rencontrés.

Très bon relationnel et capable de communiquer aisément en 3 langues (Français, Anglais et Espagnol).





Mes compétences :

Gestion

Marketing

Informatique

Management d'équipe

Management de projet

Enterprise Application Integration

Gestion du risque

ERP