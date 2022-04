Cyril JOSSE

Aprés plusieurs annèes à l'international au poste de Directeur National de ventes dans le secteur d'activité Promotionnel puis du Luxe (biens de consommation), j'ai acquis des compétences commerciales, marketing, de gestion et de management de personnes sur le terrain (représentants, distributeurs, agents, "merchandisers", free lance démonstrateurs,....).



Fort d'une expérience multiculturelle, véritable homme de terrain dans des milieux difficiles et variés, je suis revenu en France pour occuper le poste de Directeur de Ventes-Marketing National/Grand Export pour KALFARM (petit matériel d'élevage). Depuis début 2016, j'occupe le poste de Business Development Manager à l'international avec EVOLUTION, leader français en Génétique, reproduction animale et monitoring.



Mes compétences :

Export

Manager

Programmer

International

Organiser

Vendre

Négocier

Management