Cyril KARAM

Spécialisé depuis 11 ans en matière de services d’investissement et de droit bancaire et financier, j’interviens plus particulièrement en matière de gestion d’actifs (asset management, capital-investissement, immobilier et épargne salariale) et conseille des sociétés de gestion françaises et étrangères, indépendantes ou filiales de grands groupes, sur leurs opérations de mise en place et de distribution de véhicules d’investissement (OPCVM, FIA, holding), tant en France qu’à l’étranger, et sur leurs problématiques liées à la réglementation applicable à leur structure française.



Avant d’exercer en tant qu’avocat, j’ai travaillé 4 ans en sociétés de gestion, tout d’abord en tant que juriste produits, puis en tant que responsable d’équipe juridique où j’étais plus particulièrement en charge des structures dédiées et de la gestion alternative (ARIA, FCIMT, fonds de fonds).



Sur l’ensemble de ces sujets, j’ai été régulièrement en contact avec l’AMF et ai collaboré avec l’AFG et l’AFIC.





Mes compétences :

Droit financier

Asset management

Private equity

Avocat