Cyril LAGRANGE

Nous sommes les premiers créateurs de bouteille personnalisé, marque de spiritueux et boissons alcoolisées en France et nous mettrons tout notre savoir faire à vous satisfaire !!! Vodka, Champagne, Vin, Bière, Rhum, Bouteilles vides ... les possibilités sont infinies.



Nous pouvons réaliser, votre bouteille pour votre établissement, votre marque permanente ou pour tous vos événements, Soirées Privées, Produits Carré Vip, Événements de grande ampleur, Mariage, Baptème, EVG, EVF, Séminaires...



Pouvant produire dès 2 exemplaires, nous sommes les seuls Créateurs de "micro-série".



Fini la petite personnalisation !!! En sérigraphie ou en étiquette... Offrez vous le meilleur !!!



Grâce à notre service "Clé en Main", nous serons votre partenaire du design à la dégustation. Créez l'événement... Nous créerons pour VOUS le produit qui VOUS permettra de le marquer d'une pierre blanche !!!



Aujourd'hui "SebiAn Vodka & Custom" offre la plus large gamme de services pour la personnalisation de bouteilles dans le pays. Nous mettons un point d'honneur sur la qualité de nos techniques de personnalisation. Nous utilisons toutes les technologies de décoration existantes et recherchons en permanence de nouveaux concepts. Nous donnons une attention toute particulière à la qualité de nos produits. Chaque processus de fabrication est rigoureusement contrôlé par un laboratoire spécifiquement qualifié et assermenté.



Auprès de notre entreprise vous trouverez un associé sûr et professionnel, prêt à diriger toutes les étapes de création d'une bouteille exclusive. Cela inclut la sélection du récipient, le développement du design, la personnalisation, la mise en bouteille et la livraison du produit fini à n'importe quel endroit dans le monde.



Créez un produit à la hauteur de votre marque !!! Créez comme les plus grands !!!



www.sebian-group.com



Créé dans un but bien précis, "Perles de Bois" est née dans l'objectif de distribuer un pellet de la plus grande qualité avec une fiabilité et une constance de fabrication optimale. Notre objectif étant une commercialisation 365 jours par an sans rupture de stock et avec des prix à l'année le plus stable possible.



Les granulés de bois sont de plus en plus utilisés ses dernières années. Ce biocarburant respectueux de l'environnement est produit à partir d'espèces de résineux (épicéa, pin) sans ajout de composants chimiques.



Nous vous proposons aussi, une gamme de Structures Extérieures pour agrémenter vos jardins et extérieurs.



Nous pouvons vous accompagner dans la création de vos espaces et projets, contactez nous.



Nous pouvons aussi créer avec vous des chalets et maisons en bois de grande taille, de 10 à 1 000 m².



www.perlesdebois.com