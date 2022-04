Cyril LAIGNEL

Je suis actuellement étudiant en dernière année de Master ISC (Informatique des Systèmes Coopératifs) à l'Université de Savoie, Bourget du Lac et en alternance dans une entreprise, Phareway à Grésy-sur-Aix.



Je réalise divers missions en tant qu'animateur commercial (magasin de bricolage, grandes surfaces, etc.) les week-end et durant les périodes de vacances scolaires.



Je m'oriente vers les métiers d'ingénieur développement, chef de projet informatique ou encore consultant en développement applicatif. J'ai pu découvrir, lors de mes expériences professionnelles, les différents aspects de ces postes.



Mes compétences :

Communication

Java

SQL

HTML / CSS

Gestion de projet

JavaScript

C#

JQuery Mobile