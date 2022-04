Cyril LAMOTTE

Réactif et impliqué, je suis le référent front-end du service de production d’une ESN depuis plusieurs années.

Je développe des interfaces basées sur les technologies du web modernes comme l’HTML5, le CSS3, le Responsive Web Design et jQuery. J’effectue une veille technologique permanente pour suivre le rythme effréné du web ! L'utilisateur et l'accessibilité du web sont mes priorités et doivent être les vôtres.



J'aime : Le web, les standards, les clients ouverts pour pouvoir avancer ensemble.

Je déteste : IE6, IE7, IE8, les PSD mal organisés.

Je veux : Des projets intéressants, et gagner plus ! ;)



Mes compétences :

HTML

JQuery

CSS

Accessibilité du Web W3C

Bootstrap

Adobe Photoshop