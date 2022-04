Ostéopathe issu d'une formation à temps plein.

Mémoire validé.

Ostéopathe pratiquant aussi bien le structurel, que le tissulaire, le crânien, le viscéral.

Je me déplace dans les yvelines, Paris ainsi que dans l'essone et le proche 92 ainsi que dans l'Eure et Loire

J'ai validé la formation sport Osteo pro en partenariat avec insep



Consultations uniquement sur rendez vous au 0608074603 au cabinet ou à domicile.



Mes compétences :

Osteopathe